Carpi, Pd: 'Gravissimo il no alla revoca della cittadinanza al Duce'

Dopo il risultato negativo rispetto alla revoca della cittadinanza a Benito Mussolini nel Consiglio comunale di Carpi di ieri sera, intervengono la segretaria Pd di Carpi Daniela Depietri e il segretario Pd provinciale Roberto Solomita ().'Chi non ha partecipato al voto o è uscito dall’aula consiliare negando così la maggioranza qualificata ne risponderà ai propri elettori e simpatizzanti – afferma la segretaria Pd Carpi Daniela Depietri -. Da parte nostra non mancheremo di presentare questa mozione a ridosso del 25 aprile ogni anno finché non verrà approvata. Alcune persone elette in questa città antifascista, medaglia d’oro al valor civile che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta di liberazione, luogo di memoria sul cui territorio sorge il campo di concentramento di Fossoli, non hanno avuto la determinazione e il coraggio di correggere un errore favorendo così la cultura della democrazia e della libertà.'Quello che è avvenuto in Consiglio comunale a Carpi è gravissimo – ha detto il segretario del Pd provinciale Roberto Solomita -. Se essere partigiani significa, come diceva Gramsci, rifiutare l'indifferenza, le minoranze hanno scelto da che parte stare: quella di Mussolini, pur di non votare insieme al Pd e al sindaco Bellelli'.