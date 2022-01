Covid, 1438 contagi a Modena, due morti e 25 ricoveri

In provincia di Modena, su 1438 nuovi positivi, i sintomatici sono 151, gli asintomatici sono 1287. Le persone ricoverate in Reparto sono 24, quelle in Terapia intensiva una in più.Sono stati registrati 2 decessi:Uomo, 88 anni, FormigineUomo, 59 anni, PavulloEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 10Bomporto 26Campogalliano 9Camposanto 6Carpi 132Castelfranco 73Castelnuovo 31Castelvetro 30Cavezzo 16Concordia 16Fanano 9Finale Emilia 31Fiorano 22Fiumalbo 3Formigine 73Frassinoro 3Guiglia 13Lama Mocogno 3Maranello 37Marano 16Medolla 13Mirandola 57Modena 326Montecreto 6Montefiorino 2Montese 4Nonantola 27Novi 8Palagano 1Pavullo 40Prignano 3PolinagoRavarino 8Riolunato 1San Cesario 20San Felice 36San Possidonio 3San Prospero 20Sassuolo 57Savignano 15Serramazzoni 17Sestola 5Soliera 29Spilamberto 41Vignola 83Zocca 4Fuori provincia 53