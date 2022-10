E’ morto Renzo Badiali, per anni presidente Lapam Pavullo

'La scomparsa di Renzo Badiali è davvero una brutta notizia. Non dimenticheremo la sua umanità, la sua capacità imprenditoriale e il suo impegno in associazione'. Romana Pollacci, segretaria Lapam della Zona del Frignano, ricorda così Renzo Badiali che è morto ieri a 97 anni. Badiali è stato a lungo presidente Lapam Pavullo e a poi consigliere provinciale Lapam, inoltre era stato insignito nel 2016 dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.Badiali era nato il 9 giugno del 1925, è stato socio con i fratelli Giustiniano e Quinto di società di falegnameria e poi di una attività di pompe funebri. Ha poi avviato l'attività di costruzione di infissi in legno e di avvolgibili in plastica ed è stato socio dell’Immobiliare Mann insieme al fratello Giustiniano. Per vent’anni, fino al 2000, ha avviato numerose discoteche e locali pubblici.'Badiali è sempre rimasto legato a Lapam – conclude il segretario generale Lapam, Carlo Alberto Rossi – ed è sempre rimasto un vero imprenditore, tanto che molte delle sue aziende sono ancora attive. Il suo impegno come consigliere provinciale e presidente a Pavullo ha dato un grande impulso all’associazione'.