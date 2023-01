Fiorano, festa per 100 anni di Iva Rinaldi

Questa mattina il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, le ha fatto visita per portarle gli auguri di tutta la comunità

Oggi, 24 gennaio 2023, la signora Iva Rinaldi si aggiunge agli centenari fioranesi che hanno compiuto gli anni in questi primi giorni dell’anno, spegnendo 100 candeline.

Iva Rinaldi nasce a Scandiano il 24 gennaio 1923; nel 1970 si trasferisce a Fiorano Modenese con il marito Adelco Ferrari, sposato nel 1959, e il figlio Alessandro.

Qui ha gestito per anni un negozio di alimentari, prima all’inizio di via Ghiarola, poi di fianco alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Si è sempre molto impegnata nel lavoro e nella gestione di famiglia e casa.

Ha festeggiato il traguardo raggiunto circondata dall’affetto del figlio, della nuora Elena e dei nipoti Francesca e Andrea.









