Gli aiuti saranno destinati a nuclei con Isee inferiore ai 17.154 euro, in ordine in ordine di priorità in base alla maggior incidenza del canone di locazione sull’Isee stesso del nucleo familiare e saranno individuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie precedenti, modalità ritenuta più adeguata rispetto alla pubblicazione di un nuovo bando.'L’Unione, come è sempre avvenuto, anche quest’anno si è impegnata ad intercettare tutti i finanziamenti possibili che dessero un supporto alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto - spiega Luigi Zironi, Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico -. Purtroppo per il 2024 il Governo nazionale ha deciso di non finanziare il ‘Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione’, quindi potremo attingere risorse dalla sola Regione, che ha invece confermato il suo contributo'