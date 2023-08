Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il programma della manifestazione prevede appunto il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 in Piazza Ciro Menotti, momento in cui è possibile effettuare la preiscrizione e preparare l’esposizione delle automobili. A seguire, il saluto delle autorità e degli organizzatori, con momenti culturali sia motoristici che artistici. Alle 11 è prevista la visita di una delle eccellenze nell’automazione del territorio, presso nuovo stabilimento Tecnoferrari. A seguire sfilata per le vie del centro di Fiorano e Maranello. Infine, alle 12.30 pranzo all'agriturismo 'Bersana'. Segue momento di musica e voce classica con l’artista di fama internazionale Claudio Mattioli.Si accetta la partecipazione di auto con minimo 30 anni di età o Speciali e Super Car.In funzione della kermesse la viabilità subirà delle modifiche. Prevista chiusura al transito e divieto di sosta di via Vittorio Veneto (da via S. Caterina a via Marconi); istituito divieto di sosta e possibilità di doppio senso di marcia in via Gramsci (da via Doria a via V. Veneto); su via del Santuario impossibilità di svolta su via V. Veneto; chiusura di Piazza Martiri Partigiani Fioranesi. Tutto questo dalle 7.00 alle 13.00 di domenica 3 settembre.