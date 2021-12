Fiumalbo, bimba in negozio nonostante la quarantena: multati genitori

La polizia locale del Frignano, questa mattina a Fiumalbo ha certifica la presenza, all’interno di un’attività commerciale, della bimba dei titolari, nonostante fosse sottoposta a quarantena fiduciaria a causa di contatti stretti con covid positivi a scuola. I genitori sono stati sanzionati per 400 euro e la bimba è stata riportata in casa per rispettare quanto previsto dalla normativa. 'Soprattutto in questa delicata fase è importante il rispetto delle norme poste a tutela di tutta la comunità, non possiamo permetterci di sottovalutare il momento - afferma il sindaco Alessio Nizzi -. Solo con i sacrifici e gli sforzi di tutti potremo ritornare alla normalità'.