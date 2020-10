'Frassinoro, in diciotto mesi la giunta Capelli è rimasta inattiva'

Preludio d’inverno anche se l’autunno non è cominciato nemmeno da un mese con nevicate fino a 1300 metri stando ai bollettini meteo divulgati nelle scorse ore e, stando alle temperature, i fatti non sono risultati abbastanza in linea con le previsioni.

A Frassinoro ha ricevuto molte adesioni il corso organizzato da Lapam-Confartigianato e rivolto alla formazione degli operatori forestali, meglio conosciuti come boscaioli o taglialegna. Un corso, quello di Lapam, che ha visto una partecipazione superiore rispetto ai posti disponibili, anche in virtù delle normative che regolano le imprese forestali, le quali, in base alla legge regionale e al regolamento dell’Albo delle imprese forestali della regione, hanno obblighi di formazione e di avere almeno un addetto che possieda il “Certificato di competenze UC3, taglio e allestimento del legname.

Sempre a Frassinoro, il capo dell’opposizione in Consiglio Comunale ed ex sindaco Elio Pierazzi denuncia come, in diciotto mesi, la giunta guidata da Oreste Capelli (nella foto), si sia distinta per inattività. Manca infatti una soluzione di continuità tra l’amministrazione Pierazzi e quella attuale, vuoi per differenti posizioni politiche, vuoi per una diversa modalità pratica di trovare soluzioni ai problemi, fatto sta che l’ex sindaco denuncia un dialogo assente con la cittadinanza, la decadenza di progetti in essere, il rischio di perdere contributi e la bocciatura di proposte indirizzate al bene comune.

I fronti sono molteplici, dai bandi per l’avvio dei lavori della nuova sede delle scuole ai ritardi per l’inaugurazione di quella dell’Avap, dal percorso natura sulla diga ai lavori per lo snodo Cerredolo-Ponte Dolo-Ponte Dragone. Ma il rimprovero che fa Pierazzi al collega è rivolto alla comunicazione, praticamente affidata ai social, in un comune popolato in gran parte da persone che non utilizzano questi strumenti e che, conseguentemente, vengono tagliati fuori.

Stefano Bonacorsi