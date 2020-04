Frassinoro, rogo a Roncatello

Il secondo incendio in poche ore in appennino. Dopo il rogo che ieri ha distrutto 2,5 ettari di vegetazione a Pianorso, località di Lama Mocogno, oggi due squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate dalle ore 13 per domare le fiamme generate in un bosco in località Roncatello di Frassinoro. Il fronte di fuoco è stato velocemente arginato è l'area di vegetazione distrutta minore rispetto a quella dell'incendio di ieri. Indagini in corso per accertarne cause.