Pavullo: in due rubano 700 litri di gasolio, arrestati

Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno tratto in arresto due persone per furto aggravato di gasolio, identificando successivamente e denunciando alla Procura della repubblica anche gli altri due complici nel reato.



Nel corso della nottata, gli uomini dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati predatori, hanno sorpreso e bloccato un 19enne e un 20enne mentre stavano asportando il gasolio da alcuni autocarri in sosta. I due, nel parcheggio di una ditta di autotrasporti, avevano forzato le serrature dei serbatoi dei mezzi pesanti, impossessandosi di circa 700 litri di gasolio. Gli immediati accertamenti hanno permesso ai militari di identificare anche altri due complici nel reato, un 20enne e un 21enne, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per furto aggravato in concorso. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietà.

Questa mattina, i due giovani arrestati sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.



E i risultati dei controlli diffusi su tutta la provincia da parte dei Carabinieri non si fermano al comune montano. A Modena, la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, un 32enne, per il reato di falso materiale.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale attuato in Via Canaletto è stata fermata e controllata un’autovettura, il cui conducente, nel fornire i documenti d’identificazione e di guida, ha mostrato una patente che ha destato sospetto agli operatori. Più approfonditi accertamenti hanno fatto ritenere il documento falso. Il titolo di guida è stato sequestrato e il conducente è stato denunciato e sanzionato per guida senza patente, applicando anche la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo.







Sassuolo. Alunni della Scuola Primaria in visita alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo.

Questa mattina, dalle ore 9.00, i ragazzi della Scuola Primaria Vittorino dal Feltre di Sassuolo hanno fatto visita ai Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo. L’incontro, organizzato dalla la Direzione Scolastica, è stata un’occasione importante di contatto dei bambini con l’Istituzione, dove non sono mancati anche momenti in cui sono stati trattati temi di legalità. E’ il primo momento in cui, la vicinanza dei ragazzi all’Arma, consente di dare concretezza ai concetti di legalità ampiamente diffusi, quale più avanzata prevenzione da futuri comportamenti devianti dei giovani e per la formazione di un corretto rapporto tra i giovani e le Istituzioni dello Stato che operano per la loro sicurezza.

L’attività odierna dell’Arma rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vedono impegnate, in conferenze e visite alle Caserme, tutte le Compagnie Carabinieri della provincia di Modena in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.