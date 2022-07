La Rai risponde ai sassolesi: se volete vederci girate l'antenna a spese vostre

È arrivata questa mattina la risposta della Rai alla lettera inviata nei giorni scorsi da parte del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani in cui denunciava, a diversi mesi dallo switch off, ancora la carente se non assente presenza dei segnali Hd dei principali canali del Servizio Pubblico.“Alla prima lettera nessuno ha mai risposto – commenta il Sindaco – ed è stata necessaria un’interrogazione parlamentare per poter ottenere promesse che, ad oggi, sono disattese. Alla seconda missiva in cui chiedevo alla Presidente di lasciare spazio a persone più in grado di ricoprire quella carica, Rai ha deciso di rispondere attraverso una lettera firmata dal Direttore Reti e Piattaforme. A loro parere, ora, le frequenze sono raggiungibili, è sufficiente direzionare l’antenna in diverso modo, attraverso l’intervento di un antennista qualificato, per poter godere di un ottimo segnale.Ma sulla pagina Facebook del Comune di Sassuolo, dove la lettera è stata pubblicata, gli utenti non co stanno e criticano la Rai per un disservizio che - dicono - non dipende da loro ma che allo stesso modo costerà agli utenti il lavoro di un antennista che dovrebbe orientare l'antenna in altra direzione.Di seguito il testo della lettera ricevuta dal Comune questa mattina:“In accordo con l’impegno preso e comunicatogli con lettera prot. RP/D/2022/0000382/P/C del 19/05/2022, le operazioni di adattamento della rete di diffusione veneto-emiliana, resesi necessarie a seguito dell’attivazione di un nuovo trasmettitore, sono state condotte nel rispetto delle tempistiche fissate ed hanno portato a dei sostanziali miglioramenti nellaricezione dei segnali Rai diffusi sul territorio.Dalle misure e dai sopralluoghi condotti è infatti emerso che il contenuto del principale Multiplex Rai (denominato “MUX MR” che trasmette Rai1HD, Rai2HD, Rai3 e RaiNews24)trasmesso dall’impianto Sassuolo risulta adesso ricevibile con ottima qualità in tutto il territorio comunale.Alla luce di quanto detto, non possiamo che attribuire le lamentele riportateci ad un’erratapredisposizione degli impianti di ricezione dell’utenza. Dai sopralluoghi summenzionati si èeffettivamente riscontrato che parte dell’utenza direziona erroneamente le proprie antenneesclusivamente verso l’impianto Monte Venda precludendosi così la possibilità di riceverecorrettamente il principale Multiplex Rai.Al fine di ridurre al minimo i disagi, riteniamo pertanto opportuno che le Istituzioni localiinformino la popolazione della necessità di adeguare, con il supporto di un antennista qualificato, il proprio impianto d’antenna. Rai conferma, ove necessario, la propria disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici.Certi che quanto fatto vada nel senso auspicato della migliore fruibilità del servizio pubblico radiotelevisivo, e con la speranza di una risoluzione definitiva delle problematicheriscontrate, cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti”.