La saga dei Leonelli, domenica si rilegge una storia di famiglia

Un grande pranzo di famiglia che unisce tre generazioni, oltre sessanta persone. La reunion della famiglia Leonelli, originaria di Pavullo, si terrà domenica all'Agriturismo Rubbio a Portile di Modena. Una storia che affonda le radici nel matrimonio avvenuto alla fine dell'800 tra Amilcare Leonelli e Margherita Zecchini. Dalla loro unione nacquero 11 figli, Irma, Lino, Mario, Renzo, Giuseppe, Terenzia, Lucia, Carlo, Maria, Marino e Lanfranco, dai quali nacquero 26 nipoti che hanno avuto 37 figli i quali hanno dato alla luce l'ultima generazione, composta da 55 ragazzi e bambini.Un lungo albero genealogico nel quale si intrecciano racconti, momenti difficili, soddisfazioni personali e pezzi di storia locale. E domenica questa storia iniziata nell'Appennino modenese, noti in particolare i dottori Marino e Lanfranco per decenni medici di base a Pavullo e Serramazzoni, verrà ripercorsa in un momento conviviale a tavola. Un incontro tra famiglie che arriveranno a Modena da tutta Italia per condividere un tassello del futuro di ciascuno e ricordare insieme il legame che unisce tutti.