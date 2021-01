Malore dopo la vaccinazione, parla l'operatrice sanitaria: 'Farò comunque il richiamo’

La Pressa è riuscita questa sera a contattare l'operatrice sanitaria della Casa Residenza per Anziani Opera Pia Castiglioni di Formigine, colta da malore ieri pomeriggio dopo essersi sottoposta a vaccinazione ( qui la notizia da noi riportata in esclusiva ). La donna è stata dimessa oggi dall'ospedale dove era stata ricoverata e continuerà le cure a casa.Pur preferendo non rilasciare interviste, l'operatrice sanitaria si è limitata a rilasciare una dichiarazione al nostro quotidiano. 'Tra 21 giorni mi sottoporrò ugualmente al richiamo vaccinale - afferma - a meno che i medici non me lo sconsiglino ma al momento non vi sono segnali di questo tipo. A mio avviso comunque non vi è un collegamento tra il malore che ho accusato e il vaccino'.