No paura day, domani a Carpi torna Stefano Puzzer

Ritorna domani a Carpi l'appuntamento del 'no paura day', il movimento no-green pass che ha unito tante persone in questi mesi di restrizioni delle libertà individuali. L'appuntamento è alle 18 di sabato 11 giugno in piazzale Bernardino Ramazzini. Ospiti saranno lo psicologo Adolfo Morganti, la giornalista Angela Camuso, la dottoressa Annarita Iannetti e Stefano Puzzer da Trieste.L'incontro si concluderà con un aperitivo libero e gli organizzatori invitano a portare con sè il necessario.

