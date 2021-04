Nonantola, Filomena compie cento anni

La comunità nonantolana si stringe attorno a Filomena Carbone in occasione del suo centesimo compleanno.Nata a Vallata in provincia di Avellino, Filomena si è trasferì a Nonantola nel lontano 1968. Oltre ai familiari, 4 figli, 7 nipoti e 6 pronipoti, gli auguri in questo importante traguardo sono giunti dal sindaco di Nonantola Federica Nannetti e dal parroco don Alberto.

