Ospedale Pavullo, Capitelli nuovo direttore della Medicina Interna

Il dottor Mariano Capitelli è il nuovo direttore di Medicina Interna all’ospedale di Pavullo, struttura dove ha ricoperto diversi ruoli negli ultimi 20 anni. Specializzato in Geriatria e Gerontologia nel 1994 e successivamente (nel 2005) in Cardiologia, ha lavorato in diversi ospedali della Regione. Dal 1997 è assunto presso l’Ausl di Modena dove ha iniziato il suo servizio prima presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassuolo poi nella Medicina Interna a Pavullo. Nella struttura ha contribuito a creare l'Unità di Terapia Medica semintensiva di cui è stato responsabile dal 2010 al 2016. Sempre nel 2016, Capitelli è diventato responsabile della struttura semplice di Cardiologia sempre dell'Ospedale di Pavullo e responsabile dell'ambulatorio della Terapia Anticoagulante.

