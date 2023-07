Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













aveva 20 anni. Dal 3 agosto il sovrintendente sarà ufficialmente in pensione, dopo quarant'anni di servizio che lo hanno visto nella pattuglia di 'pronto intervento' territoriale nel Presidio di Pievepelago, sempre vicino ai cittadini e a servizio della comunità del Frignano.'Un sentito ringraziamento dal Sulpl per una vita dedicata alla tutela degli altri - scrive in una nota il sindacto della polizia locale -. La segreteria provinciale Sulpl Modena oggi gli consegnerà una targa come riconoscimento per aver raggiunto questo rarissimo traguardo di quarant'anni di servizio nella polizia locale'.