Pievepelago, sindaco replica: 'Le mascherine vanno date ai sanitari'

'Con profonda amarezza constato che i toni polemici e gli attacchi politici e menzogneri non cessano nemmeno in un momento così triste per il nostro Paese ed il mondo intero'. Così il sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni replica alle parole di Stefano Marchetti pubblicate ieri da La Pressa il quale aveva denunciato la scelta del primo cittadino di negare la distribuzione delle mascherine che 50 cittadini avevano acquistato volendole donare al Comune.

'Giovedì scorso, sul tardo pomeriggio, mentre con alcuni consiglieri stavo provvedendo alla distribuzione dei generi alimentari donati dalla ditta Granarolo all’ingresso della sede municipale, si è presentato il cittadino Stefano Marchetti che, dopo aver consegnato alcune confezioni di prodotti donati dalla ditta Capricci dei Bosco di Tagliole, ha comunicato di aver a disposizione 1000 mascherine che avrebbe distribuito alla sua popolazione. Ho fatto presente che la priorità nell’assegnazione delle mascherine, di difficile reperimento in questo momento, è degli operatori sanitari, strutture protette, volontari... La consigliera Michela Giannasi mi è testimone di questa risposta. Inoltre le parole del Marchetti, “le mascherine le voglio distribuire alla mia popolazione” sono state udite anche dalla signora addetta ai servizi di pulizia presso il municipio - afferma il sindaco -. I fatti sono stati trascritti in modo completamente diverso da come sono accaduti realmente e questo mi indigna in quanto un ignaro lettore può solo pensare male della mia persona. Che il tutto sia una colossale montatura si può desumere anche dal fatto che stiamo distribuendo tranquillamente quanto donato prima dalla ditta Granarolo e poi dai Capricci del Bosco; avrei forse rifiutato un’altra donazione sapendo che potevo immediatamente girarla alle strutture ed operatori sanitari? Il cittadino Marchetti, invece, intendeva procedere in modo autonomo alla distribuzione, cito testualmente “alla mia popolazione” ed alla mia ulteriore obiezione circa la provenienza delle mascherine non ha fornito risposta irritandosi profondamente e allontanandosi con male parole. Apprendiamo ogni giorno dai media di materiali di protezione sequestrati dalla forze dell’ordine per cui credo, nella mia posizione di sindaco e autorità sanitaria, di avere il diritto di effettuare controlli e indirizzare questi materiali, ove presenti, verso le persone che tutti i giorni sono in prima linea a combattere per noi rischiando le loro vite'.