Lo avevamo anticipato a dicembre e la previsione si è avverata. Luigi Scannapieco, dimessosi da comandante della polizia locale del Frignano, è il nuovo comandante della polizia locale di Cavezzo.'Nelle scorse settimane ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia Municipale di Cavezzo, Luigi Scannapieco, una figura di grande esperienza nel settore della sicurezza e della polizia giudiziaria. Dopo il suo incarico all'Unione del Frignano, siamo certi che metterà le sue competenze al servizio del nostro territorio con professionalità e dedizione - afferma il sindaco Stefano Venturini -. La sicurezza dei cittadini è una priorità per questa amministrazione, e da tempo stiamo lavorando insieme al comando della Polizia Municipale per garantire un servizio sempre più presente ed efficiente. Un percorso che abbiamo avviato con Luca Zanfi, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi di transizione, e che ora prosegue con Luigi Scannapieco, che sta già dimostrando tutto il suo valore sul campo. A Zanfi auguro un buon proseguimento del suo incarico al Comune di Modena, mentre a Scannapieco rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro'.