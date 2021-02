Polizia Stradale: in un giorno 46 multe per guida con cellulare

Il 22 febbraio scorso la Polizia Stradale di Modena ha effettuato un articolato servizio, su tutto il territorio della provincia, finalizzato al contrasto di comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale, in un'ottica di riduzione della lesività negli incidenti stradali.Particolare attenzione è stata posta ai fattori che causano distrazione alla guida, tra le principali cause di incidenti stradali, come ad esempio l'utilizzo di cellulari.Sono state contestate complessivamente 46 contravvenzioni, anche ad alcuni conducenti di mezzi pesanti, per l'utilizzo di apparecchi telefonici alla guida (art. 173 del Codice della Strada che prevede la sanzione amministrativa pari a 165 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente).Un automobilista è stato sorpreso mentre, procedendo a bassa velocità, stava registrando un video con il telefono cellulare alla figlia impegnata con il monopattino sulla adiacente pista ciclabile.