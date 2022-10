Prignano festeggia i 100 anni di Angela

Festa grande in casa Pietri a Prignano alla fine della scorsa settimana. Angela Canali, infatti, originaria di Prignano e da sempre residente in paese, ha compiuto 100 anni. Nata il 21 ottobre 1922, Angela ha dapprima lavorato in campagna e poi in ceramica. Nel 1946, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha sposato Eugenio Pietri, con il quale ha condiviso ben 68 anni di matrimonio e al quale ha dato cinque figli. Sabato scorso è stata festeggiata dalla figlia Giuseppina Rita (gli altri figli sono purtroppo deceduti), da 7 nipoti e da 4 pronipoti. Nonostante qualche acciacco a livello motorio, Angela è ancora perfettamente lucida e non segue una dieta particolare; mangia infatti di tutto, circondata dall’affetto dei suoi familiari. Per farle gli auguri, a titolo personale e a nome di tutta la comunità locale, ha preso parte a questa speciale festa di compleanno anche il sindaco Mauro Fantini.