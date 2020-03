Rette Unione Sorbara e Terre d'Argine, riduzione 25% sul mese

Enrico Piccinini - Assessore a Istruzione e Formazione, Bilancio, Patrimonio e Città Digitale Comune di Nonantola

Pubblichiamo volentieri questa nota dell'assessore all'istruzione del Comune di Nonantola. La nota si riferisce a un nostro articolo nel quale si metteva in parallelo la scelta dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e quella dei Comuni del Sorbara. L'articolo riportava un comunicato ufficiale dell'Unione Sorbaranel quale si parla di riduzione del 25% mensile (legata quindi solo alle settimane di assenza), mentre Bellelli stamattina aveva parlato di azzeramento , che applicato sulla stessa settimana significa la stessa cosa. Dal video di Bellelli la cosa non era chiara ed è giusto specificarla. Ovviamente i due modi diversi di comunicare hanno generato l'equivoco.Ma la verità va spiegata al di là dei diversi modi di dare la notizia e quindi abbiamo corretto l'articolo in questione . Prendiamo ovviamente anche atto dei modi utilizzati dall'assessore all'istruzione, la cui lettera abbiamo volutamente riportato in modo integrale, che comunque ringraziamo per avere voluto specificare.