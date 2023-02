Sanità Unione del Sorbara in crisi, Forza Italia porta caso in Regione

Quali sono i servizi sanitari attivi nel distretto e soprattutto quando si rimetterà mano all’attività del 118? Sono questi i quesiti che Forza Italia pone all’assessore Donini, grazie ad una interrogazione della consigliera regionale Castaldini e frutto del confronto con i consiglieri dell’Unione.'Nei giorni scorsi – spiega Michele Sardone, consigliere di Castelfranco Emilia – ci siamo recati con i colleghi Pino Casano di Nonantola, Luciano Rosi di San Cesario ed il referente Giuseppe Volpe di Bomporto, accompagnati dal commissario provinciale Piergiulio Giacobazzi ed il consigliere provinciale Antonio Platis, per esporre la situazione dei servizi territoriali. Il nostro territorio conta un Osco e due case della salute, ma, in sede di CTSS, sono state evidenziate due criticità: la necessità di istituire un’automedica nel distretto ed il ripristino del punto di primo intervento anche nel weekend.Ricordo che il PPI di Castelfranco era stato chiuso sabato e domenica solo temporaneamente e a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19'.'Oltre ai tagli registriamo – ricorda la delegazione azzurra – che da gennaio 2022 il servizio di emergenza-urgenza territoriale conta anche sulla copertura H24 della postazione di Nonantola con un’ambulanza composta da infermiere e autista soccorritore. Sarebbe importante capire il dettaglio dell’attività del 118, comprensivi dei tempi di soccorso per ogni comune dell’Unione del Sorbara delle chiamate in codice arancione o rosso. Per questo abbiamo chiesto alla nostra rappresentante in Regione di monitorare attentamente i livelli dei servizi nel distretto. Va ricordato che l’Unione del Sorbara conta 6 comuni, gli abitanti complessivi sono 76.300 e la superficie totale è particolarmente estesa, ben 133,19 km²; per queste ragioni il servizio deve essere capillare'.'L’attenzione di Forza Italia – commenta Valentina Castaldini, capogruppo in regione – per garantire il giusto accesso a tutti i cittadini è determinante e, a differenza di altre forze politiche, cerchiamo di farlo dati alla mano. Per questo ho colto la sollecitazione delle delegazione dei miei consiglieri del Sorbara ed ho chiesto all’Assessore Donini il tasso di accesso delle due Casa della Salute, il tasso di utilizzo dei letti Osco e dei principali servizi offerti nell’ex ospedale di Castelfranco Emilia. Inoltre sul tavolo di viale Aldo Moro è finita anche la questione del rafforzamento dei servizi di emergenza di emergenza-urgenza, con particolare riferimento all’automedica'.Nella foto, da sinistra, Giacobazzi Platis Volpe Sardone Castaldini Casano