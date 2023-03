'Bene stretta sulle sigarette: libertà di non inalare fumo passivo'

A sostenere la volontà del Governo ci pensa Carlo Giovanardì, ministro dei Rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi che sostenne la riforma del ministro della Salute Sirchia con il divieto di fumo nei luoghi pubblici e ora esponente di Popolo e Libertà. 'Con questo provvedimento - afferma in una nota Giovanardi - si perfeziona il divieto di fumo in tutti i locali pubblici che assieme a Sirchia imponemmo per legge nel 2003. Credo che la stragrande maggioranza degli italiani abbia apprezzato di poter frequentare cinema, ristoranti, mezzi di trasporto, luoghi di lavoro senza essere costretta a convivere con nuvole di fumo. Adesso giustamente - conclude Giovanardi - si amplia la libertà di tutti di non essere costretti ad inalare fumo passivo con i suoi effetti cancerogeni, senza togliere ai fumatori la libertà di fumare, ma non in presenza di altre persone'.