San Cesario, maggioranza dice no a Casa del combattente... per giovani

'Oggi non possiamo che esprimere una profonda delusione per ciò che è accaduto ieri sera al consiglio comunale di San Cesario: è stata pretestuosamente bocciata la mozione per trasformare la Casa del Combattente permettendo all’edificio di accogliere un nuovo centro polifunzionale di aggregazione giovanile'. Così in una nota Mirco Zanoli di Rinascita Locale (qui la proposta).

'Sulla sacralità del luogo da difendere a tutti i costi ricordiamo che quando fu il momento non si fecero scrupoli a distruggere il monumento dei Martiri di Panaro per fare posto ad una per loro ineludibile orrida cava, quindi una ipocrita sensibilità a geometria variabile - continua Zanoli -. Alla fine della discussione, ho proceduto quindi a chiedere ufficialmente l’istituzione di un tavolo di concertazione che veda presenti tutti i gruppi rappresentati in Consiglio ove invitare i giovani a un confronto aperto, con le loro testimonianze e le loro proposte, su questo a parole il sindaco si è detto d’accordo. Sulla proposta Pd di utilizzare l’edificio di proprietà comunale dove risiede l’Arci, si può discutere, non abbiamo dogmi sui locali che possano accogliere le iniziative, ma siamo fermissimi su un punto, le aree dedicate devono essere svincolate dall’associazione Arci, devono essere considerate pubbliche e quindi non soggette al tesseramento, vedremo. Termino rimarcando il fatto che il nostro gruppo non ha assolutamente nulla contro gli ex combattenti, ci mancherebbe, ma siamo costretti altresì a denunciare che ieri si è verificata un altra pagina triste e desolante per la comunità sancesarese che vede respingere senza appello il nostro tentativo di andare incontro ai giovani, ci si trova per l’ennesima volta davanti ad un paese vecchio, chiuso su se stesso e refrattario al rinnovamento'.