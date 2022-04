Sedute on line Consiglio comunale: San Cesario apripista nel Sorbara

'Domani sera a San Cesario nella sala Armando Romagnoli di Villa Boschetti si terrà una sessione storica del Consiglio comunale in cui si discuterà di introdurre nel regolamento comunale la trasmissione in diretta e differita streaming delle sedute. Da inizio del 2020 e fino ad ora esse si erano tenute on line in forza dei decreti di emergenza covid, inizialmente però erano riservate ai soli membri del Consiglio, solo a fine 2020 si introdusse lo streaming al pubblico su proposta della lista che rappresento, Rinascita Locale, infatti la maggioranza che in un primo momento oppose diniego (maggio 2020) verso dicembre decise poi di avvallare la trasmissione in diretta e differita'.A darne notizia è il consigliere di San Cesario Mirco Zanoli.