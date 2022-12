Servizio idrico integrato, emendamento Lega per dare più tempo ai piccoli Comuni

'Concedere ai piccoli Comuni più tempo, fino al 2026 compreso, per conformarsi alla disciplina regolatoria stabilita da Arera, in materia di servizio idrico integrato'. E' questo l'obiettivo dell'emendamento alla Manovra sulla Legge di Bilancio presentato a prima firma della deputata leghista Elisa Montemagni, membro della Commissione Ambiente alla Camera. Una modifica che, se approvata, potrebbe dare più tempo anche a tre Comuni modenesi, Riolunato, Fanano e Fiumalbo.Sempre in base allo stesso emendamento i gestori dei servizi idrici, compresi i Comuni, avrebbero tempo fino al 31 dicembre 2024 per regolarizzare la propria posizione dichiarativa e contributiva nel confronti della Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (Csea). Infine per i Comuni che 'entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione diretta del servizio idrico integrato a favore della gestione d’ambito ottimale di appartenenza, trasferiranno tale gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al soggetto affidatario della medesima gestione d’ambito, secondo le modalità operative stabilite dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale istituito con legge regionale'.'Si tratta di un emendamento fondamentale per tanti piccoli Comuni montani che, in assenza di una proroga, si troverebbero a pagare multe da centinaia di migliaia di euro e che viceversa in questo modo potrebbero avere respiro rispetto alle stringenti regole Arera - spiega il leghista Stefano Marchetti () -. Per questo va un particolare ringraziamento alla onorevole Montemagni per la sensibilità e la condivisione dimostrata nei confronti di tante piccole e piccolissime realtà italiane. Con la scadenza fissata nel 2023, con due anni di Covid, moltissimi Comuni andrebbero infatti in difficoltà e sarebbero costretti a rinunciare a gestioni virtuose'.