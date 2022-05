Spaccio di droga: controlli e arresti a Fiumalbo, Sassuolo e Castelfranco

Due arresti e una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti nelle ultime ore in provincia di Modena in tre diverse operazioni di controllo. Uno riguarda il territorio Castelfranco Emilia. Qui i Carabinieri i Carabinieri della Tenenza dinel corso di un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti in un uomo con atteggiamento decisamente sospetto il quale, non appena notata la pattuglia, si è dato alla fuga rifugiandosi in un esercizio pubblico, dove è stato bloccato. L’uomo, 34enne straniero, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, tuttavia presso l’abitazione sono state trovate altre dosi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato alcuni servizi per prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti. Nel corso di tali attività, estese fino all'alto Frignano, a, una persona controllata dalla pattuglia della Stazione di Pievepelago è stata trovata in possesso di una dose di hashish e conseguentemente segnalata amministrativamente alla prefettura.Ieri pomeriggio, lunedì 30 maggio, a seguito di controlli mirati, anche su segnalazioni di cittadini, inerenti al fenomeno di spaccio di sostanza stupefacenti, il personale della Polizia Locale diunitamente all'unità cinofila Hector ha svolto alcuni appostamenti nei parchi cittadini.Durante uno di questi all’ interno di un parco nelle vicinanze del centro cittadino ha fermatoun uomo, di nazionalità marocchina, trovato in possesso di più di un etto di hashish. Accompagnato presso i locali del comando è stato deferito all'autorità giudiziaria ed è stato disposto il sequestro della sostanza stupefacente.