Teatro comunale Carpi: Guaitoli, confermato direttore artistico

Sarà Carlo Guaitoli il Direttore Artistico del Teatro Comunale di Carpi nelle prossime due stagioni e per l’avvio di quella 2022-2023: il pianista carpigiano, direttore uscente, è stato infatti scelto dalla Commissione giudicatrice fra i quattordici aspiranti da tutta Italia che hanno inviato il curriculum dopo l’avviso di selezione.

Una procedura comparativa per titoli e colloquio, avviata in dicembre e rivolta a professionisti e specialisti del settore, che almeno nel triennio 2016-2018 avessero maturato un’esperienza di direzione artistica o di consulenza artistica in ambito teatrale o presso analoghe istituzioni culturali. Guaitoli, 49 anni, succederà dunque a sé stesso: era stato nominato nel dicembre 2017 al termine di una selezione alla quale s’erano presentati tredici candidati. Nel suo curriculum, oltre alla direzione artistica della rassegna carpigiana “Concerti Aperitivo”, una collaborazione ventennale con la città di Terni. Ha collaborato anche con Franco Battiato, Lucio Dalla e Alice.