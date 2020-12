Ubriaco steso a terra, aggredisce Carabinieri che lo soccorrono

Aveva bevuto a tal punto da non riuscire a stare in piedi, arrivando ad accasciarsi in strada, nei pressi di Piazza Liberazione, a Castelfranco. L'uomo, sdraiato sulla strada rischiava la sua vita e arrecava problemi a rischi anche alla circolazione serale. Una situazione sulla quale i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti immediatamente, scatenando però la reazione violenta dell'uomo che si è scagliato contro i militari tentando di percuoterli. L'uomo era in totale stato di alterazione e agitazione. A fatica i due Carabinieri sono riusciti a gestire in sicurezza e senza riportare lesioni la furia dell'uomo. Immobilizzato, l'uomo, 26enne marocchino, senza fissa dimora, è stato trasportato al Policlinico di Modena dove ha continuato ad inveire non solo contro i militari ma anche i sanitari, rifiutando di farsi aiutare e di sottoporsi alle cure. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.