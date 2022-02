'Vignola, aggredito per aver allontanato tre persone senza green pass'

'Come tutte le sere, anche sabato scorso vigilavamo affinché nel locale non entrassero persone senza green pass o persone poco raccomandabili. La serata era quasi giunta al termine ed ero all'estero del mio locale verso le 1,30 a fumare una sigaretta insieme a mio figlio, mio cognato ed altre persone quando all'ingresso si sono avvicinati alcuni individui stranieri in evidente stato di alterazione pretendendo di entrare nel locale. L’addetto alla sicurezza si è interposto tra loro e l'ingresso evitandone l’entrata, poiché senza green pass. A questo diniego si sono avventati contro gli addetti alla sorveglianza e sono stati prontamente allontanati dal locale'.Giulio Battimelli, titolare del pub White Dragon di via Barozzi a Vignola offre la propria versione dell'aggressione patita pochi giorni fa.'Verso le 2, al termine della serata, ho accompagnato con mio cognato ed un amico il Dj alla sua macchina che si trovava all’altezza dell’ingresso delle piscine in via Portello quando nel tornare al pub da una vettura parcheggiata sono scese tre persone che ho subito riconosciuto essere le stesse che erano state allontanate dal locale poco prima - continua Battimelli -. A quel punto hanno iniziato a picchiarmi con calci e pugni, abbiamo tentato di difenderci ma all'improvviso uno di loro ha preso un'arnese da lavoro, una tenaglia, e ha colpito alle spalle prima mio cognato e poi provenendo da dietro mi ha sferrato un colpo alla testa. Sono rimasto a terra privo di conoscenze ed in una pozza di sangue e trasportato in ambulanza a Baggiovara dove hanno riscontrato una frattura alla testa e un trauma cranico. Sono stato trattenuto fino al giorno dopo sottoposto a controllo a due tac e risonanza magnetica. Questo ultimo episodio mi ha coinvolto personalmente, ma purtroppo Vignola ultimamente è soggetta a diversi episodi di violenza. Io personalmente con altri commercianti ci siamo attivati già da tempo per chiedere alla sindaco tutela per una situazione insostenibile. Ad oggi prendo atto che il sindaco stessa non mi ha contattato per ricevere notizie sul mio stato di salute'.