Vignola, assessore Smeraldi a Pasini: 'Emendamenti minoranza inutili'

'Voglio rispondere puntualmente alle dichiarazioni sul bilancio del consigliere comunale Angelo Pasini (ex vicario di Vignola), per evitare che qualche cittadino creda alle sue esternazioni'. Così Mauro Smeraldi (), assessore al bilancio del Comune di Vignola, replica alle parole del consigliere di opposizione Pasini ( qui l'articolo ).

'Le aliquote dell’Irpef comunale non sono state aumentate. I redditi più bassi da lavoro dipendente e i pensionati (che tra l’altro sono tra le categorie meno colpite dagli effetti economici della pandemia) usufruiscono già di aliquote molto contenute - afferma Smeraldi -. La precedente amministrazione ha presentato due progetti per la riqualificazione della stazione ferroviaria. Il primo è stato drasticamente escluso dai finanziamenti regionali. Il secondo è un mega progetto, da oltre 8 milioni di euro, che, non solo è impossibile da realizzare, ma male si colloca nel tessuto urbanistico di Vignola.

Vedremo cosa riusciremo a fare noi. Per l’esattezza abbiamo a disposizione 420.000 euro per gli interventi anti-Covid. Altri fondi sono già stati utilizzati in dicembre e altri ancora sono in corso di utilizzo, con erogazioni in denaro alle imprese e con buoni spesa per le famiglie in difficoltà. A fine febbraio, anche a seguito di un confronto con le associazioni di categoria, saranno utilizzati altri 200.000 euro per le imprese in difficoltà (erogazioni in denaro e rimborso parziale tariffa rifiuti).

E subito dopo 80.000 euro circa per il rimborso parziale della tariffa rifiuti alle famiglie in difficoltà. 60.000 euro circa per interventi nelle scuole, 60.000 euro circa per il mondo dello sport e 30.000 euro circa per la cultura. In questo modo verranno utilizzati completamente i 420.000 euro a disposizione. Del resto, probabilmente, una volta risolta la crisi di governo, saranno trasferiti agli enti locali altri fondi anti Covid'.



'Gli emendamenti presentati dalla minoranza sono del tutto inutili, risolvendosi in titoli di bilancio, già presenti nelle nostre linee programmatiche e nel Documento Unico di Programmazione. E’ certo poi che dovremo fare migliorie al sistema di raccolta rifiuti porta a porta, essendo quello esistente, che il signor Pasini ha delegato nella predisposizione completamente ad Hera, insoddisfacente per i cittadini - continua Smeraldi -. Ovviamente sul parcheggio ex ENI stiamo lavorando (meglio di quanto abbia fatto la precedente amministrazione) e nuove linee di video sorveglianza, per i parchi pubblici , saranno finanziate nel corso del 2021. E' poi vero che stiamo proseguendo in alcuni progetti iniziati dalla precedente amministrazione, e credo che sia una linea di comportamento corretta, perché non si capirebbe l’abbandono di attività utili per i cittadini, proseguiremo ovviamente la manutenzione delle strade e il debito pubblico nel prossimo triennio non registrerà aumenti, perché nel 2020 sono stati definitivamente estinti alcuni finanziamenti e debiti anche in essere. Infine sui dirigenti il signor Pasini stia sereno. Non appena metteremo mano all’organizzazione complessiva dell’ente ne sarà informato. Concludo con un consiglio per la minoranza. Gli emendamenti che ha presentato sono molto deludenti, pressoché inutili. Avrebbe potuto impegnarsi di più, magari prendendo spunto dagli emendamenti che presentavano noi quando eravamo opposizione. Forse qualcosa avremmo approvato'.