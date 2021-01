Vignola, Pasini: 'Su Bilancio nessuna innovazione e aumenta il debito'

'Il Consiglio Comunale di Vignola ha approvato il bilancio di previsione 2021. Lo strumento per passare dalle promesse ai fatti di è ridotto a un bilancio ragionieristico. Nessuna innovazione. Nessuna rimodulazione delle aliquote dell'Irpef comunale, per alleggerire il prelievo fiscale dei redditi più bassi da lavoro dipendente e pensione. È previsto l'avvio 'al cestino' del progetto della ex stazione ferroviaria a firma dello Studio di architettura Fontana, dal costo di 60mila euro finanziato in parte anche dalla Fondazione di Vignola. E la spesa di altri 66mila euro in uscita per un nuovo studio di fattibilità, sempre per la stessa ex stazione FS. Nessun fondo a favore delle attività colpite dalle limitazione per l'emergenza sanitaria. I 400mila euro del governo rimangono ancora lì accantonati. Aspettiamo'. Così in una nota l'ex candidato sindaco Angelo Pasini, dai banchi dell'opposizione attacca l'amministrazione di Vignola sul tema del Bilancio.'Abbiamo presentato degli emendamenti, per ricordare alla Giunta che esistono anche i Vigili del Fuoco a Vignola e che nel 2023 si celebra il 450esimo dalla morte di Jacopo Barozzi. Abbiamo presentato emendamenti er iniziative per la riduzione dei consumi energetici ed idrici, degli sprechi alimentari e per la riduzione della produzione dei rifiuti. Servono i fondi per terminare la fognatura a servizio di Brodano Nord, e per estendere il servizio idrico e depurazione nelle zone ancora sprovviste. Servono migliorie per il sistema porta a porta. Il parcheggio ex ENI di proprietà privata, è sparito dai radar, temiamo sia a rischio chiusura e va acquistato. Zero euro per nuove linee di videosorveglianza. Nessuna delle nostre proposte è stata approvata - continua Pasini -. Proseguono i progetti già in cantiere, come la rotonda di Via Frignanese con Via Circonvallazione, le scuole, l'illuminazione pubblica. Tutto ereditato. Hanno tolto fondi dalla manutenzione straordinaria delle strade. E nel triennio 2021-2023 è previsto un aumento del debito pubblico a carico dei Vignolesi. A precisa domanda se riassumeranno i dirigenti in Municipio, (vi abbiamo rinunciato nel 2018 con un risparmio annuale di 200mila euro), nessuna risposta. Attendiamo'.