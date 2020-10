Vignola, bus vandalizzato dagli studenti. L'allarme degli autisti

'Oggi un autobus in servizio a Vignola è stato vandalizzato dai ragazzi all’uscita di scuola. A guardare le immagini che arrivano dagli autisti impegnati su questa linea si evince chiaramente il grado di inciviltà di questi studenti che all’interno dell'autobus fumano, non soltanto sigarette, e vandalizzano la corriera, dando fastidio agli autisti e ai passeggeri che vorrebbero andare a scuola in tranquillità'. La denuncia con tanto di video arriva da Luigi Sorrentino della segreteria provinciale del sindacato Orsa Trasporti.'Diverse volte sono state informate le forze dell’ordine e l’azienda Seta: il problema è nato già dall’inizio dell’anno scolastico con questi soggetti che la mattina prima di entrare a scuola e all’uscita fanno questi danni - continua Orsa -. Questo fenomeno sembra aggravarsi sempre di più, l’autista non riesce a guidare serenamente e se prova a lamentarsi viene aggredito verbalmente. Chiediamo a tutti i soggetti interessati di intervenire per portare sicurezza agli operatori e ai passeggeri del trasporto pubblico'.Intanto Orsa, tramite una raccolta firme che ha coinvolto 280 lavoratori, pari al 55 per cento della forza lavoro in Seta Modena, si è resa promotrice nell'invitare tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda a avviare le procedure per effettuare le votazioni delle Rsu.