Vignola, guida con due patenti false: denunciato 43enne nigeriano

'Pizzicato' con due patenti false (per la precisione una patente falsa e un permesso di guida internazionale falso), viene denunciato e il suo veicolo è ora sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. E' successo ieri a Vignola. Mercoledì verso le 13, infatti, durante il servizio di vigilanza alle scuole medie “Muratori”, una pattuglia del corpo unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli ha fermato un'autovettura Peugeot 206 condotta da un cittadino di nazionalità nigeriana, A.S. di 43 anni, residente a Vignola. Alla richiesta degli agenti, l'uomo ha esibito due titoli abilitativi alla guida, di produzione nigeriana, che hanno subito destato dubbi sulla loro genuinità.A seguito di ulteriore e accurato controllo presso il Comando, tramite le banche dati riservate alle forze di polizia, oltre che all’utilizzo degli strumenti in dotazione al Comando, gli agenti hanno potuto accertare la falsità dei documenti di guida esibiti dal cittadino durante il controllo di polizia stradale.I due documenti, appunto una patente di guida e un permesso di guida internazionale, sono stati quindi sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale il cittadino è stato deferito, in stato di libertà, per il reato di falso in atto pubblico. Il 43enne coinvolto è stato inoltre sanzionato per aver guidato l’autovettura senza patente di guida. Il suo veicolo è stato invece sottoposto al fermo amministrativo per 3 mesi.