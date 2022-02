Vignola, è scontro sulla sicurezza. La Lega: 'Solo due Daspo urbani'

La consigliera Lega di Vignola Barbara Badiali interviene dopo l’aggressione al titolare del White Dragon Pub, ferito sabato sera con una tenaglia.'C'è preoccupazione - afferma Badiali che è referente della sezione Lega di Vignola -. Gli svariati casi di violenza che si sono susseguiti negli ultimi mesi in città ci portano ad avere una forte preoccupazione. Dopo la rissa tra cittadini stranieri a gennaio, proprio sabato abbiamo assistito a un nuovo grave episodio. Per arginare questi episodi di criminalità, il Consiglio dell’Unione ha approvato l’entrata in vigore dal primo settembre 2021 del ‘daspo urbano’. Abbiamo poi appreso la volontà dell’amministrazione di realizzare una sede distaccata della Polizia locale in centro storico. Tuttavia, ci sembra che siamo ancora lontani dalla normalità, se come ci è stato risposto in consiglio, i Daspo urbani sono stati finora solo 2. Inoltre, non c’è nulla di ufficiale sul presidio di Polizia locale in centro e nemmeno si sa come sarà gestito. Vedremo se le iniziative del sindaco di aumentare i livelli di sicurezza, ci porteranno una Vignola più tranquilla. Non ci crediamo molto'.