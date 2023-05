Alluvione, per (ri)costruire serve competenza specifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













mi chiedo se chi è deputato a presiedere ed a presidiare importanti funzioni di Stato che coinvolgono la sicurezza e la salute del cittadino abbia contezza delle proprie esternazioni.Da una settimana tiene banco il tema della nomina del commissario alla ricostruzione . Qualora le parole pubblicamente spese avessero ancora un proprio peso specifico, viene da chiedersi cosa ci sia da ricostruire dopo un allagamento esteso, che non è un terremoto. Non mi si fraintenda: un conto è ricostruire qualcosa di andato demolito, un altro è costruire qualcosa che non è mai stato fatto. E di questo si tratta: oltre ai doverosi ristori a famiglie che hanno visto i propri beni dilavati da un fiume di fango, a parte qualche argine da ripristinare, ci saranno da costruire (e non ricostruire) tutte quelle opere atte a garantire una minima sicurezza idraulica e che sono rimaste colpevolmente 'sulla carta'.E per fare questo, serve competenza specifica, che non si compra al supermercato e che non può appartenere 'al primo che passa' solo per aver dato prova di alta fedeltà, come sott'intende il Ministro Salvini . E mentre il carnevale della retorica VIP con i carri mascherati delle varie tifoserie ha già fatto il proprio ingresso in scena, ritengo quanto mai opportuno ricordare la fa famosa massima 'Dietro ogni problema c'è un'opportunità' attribuita a Galileo Galilei, non esattamente l'ultimo dei parvenu.Il dubbio che mi assale, insomma, è che dietro alla ricostruzione (o costruzione che dir si voglia, ma tanto è la stessa cosa, chissene....) ci sia un carico di caramelle fermo in dogana, e che qualcuno preferisca ingurgitare una montagna di dolciumi anzichè qualche tonnellata di pantano Coraggio Figliuolo, forse sono io che sono troppo anziano e malpensante.