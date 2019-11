'Consulta studenti, la sconfitta dell sinistra frutto di malagestione'

Ahimè oggi apprendo questo amara notizia. Questo risultato, ossia la sconfitta della 'Sinistra' alla Consulta provinciale degli studenti di Modena, non è figlia della questioni ideologiche, ma è il frutto di una mala-gestione di questo organo. Tutte le persone e i colleghi che ho avuto con me nell'arco degli anni avevano posizioni politiche anche distanti dalle mie, ma abbiamo sempre lavorato per l'interesse degli studenti.

Quando presi al timone la consulta erano un organo semi-sconosciuto dove erano più grossi gli impedimenti burocratici che altro. Ma grazie al mio lavoro e dei colleghi siamo riusciti a fare tanto, e il mio secondo mandato iniziò con una riconferma bulgara: frutto del fatto che fossi di sinistra e portassi le istanze di un partito? Assolutamente no.





La consulta non è un luogo dove mettere una bandierina, è un luogo dove devi mettere impegno e dedizione altrimenti la macchina non funziona. In questi ultimi anni la consulta si è spenta ed è diventata un luogo chiuso e distante, e purtroppo torna alla ribalta per la vittoria di Azione Studentesca. Mi sono fatto notti insonni per organizzare eventi ed iniziative, facevo riunioni anche con 3 persone l'antivigilia di Natale e lo facevo perché ci credevo davvero in quello che facevo non perché avevo gli ordini di 'qualcuno', infatti ha sempre dato fastidio che fossi un indipendente. Guardate ora che bello, voglio vedere se tutti i protocolli sulla didattica della costituzione e sulla memoria partigiana verranno portati avanti. Sotto il mio mandato tutti i rappresentanti degli studenti si impegnavano in questo. I tempi cambiano, ma i problemi rimangono. Auguro il meglio alla mia consulta e spero che non diventi un luogo di divisione.



Alessio Dondi