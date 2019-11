Consulta provinciale studenti, storica sconfitta per la sinistra

E'il nuovo presidente della Consulta provinciale degli Studenti Modena, il vice è. La votazione si è tenuta questa mattina in Provveditorato e ha un valore storico. La Consulta infatti è ufficialmente un organo apartitico, ma da sempre è stata guidata da un presidente espressione dell'area di sinistra e Cgil rappresentate da, associazione che fa riferimento anche alla capogruppo di Sinistra per Modena Camilla Scarpa.Ebbene alla votazione di oggi (gli elettori sono due rappresentanti per ogni scuola superiore della Provincia di Modena) il candidato di Rete studenti,è uscito sconfitto. I 48 'grandi elettori' (mancavano i rappresentanti di alcune scuole della provincia) oggi hanno preferito eleggere Maselli, sostenuto, pur informalmente, dal, movimento alternativo a Rete studenti e rappresentato da partiti di centrodestra, in particolare da Azione studentesca, Lega e da Forza Italia Giovani.