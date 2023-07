Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Prendendo a prestito il titolo di una commedia di Shakespeare, quest'opera la chiamerei 'sogno di una notte di mezza estate'.Si tratta del sogno dell'assessore Filippi, che ha recentemente dichiarato che “i risultati ottenuti per la raccolta dei rifiuti nelle zone stabilizzate sono stati straordinari”.Beh, si svegli dal sogno e viva l'incubo di chi deve passare di fianco a questo capolavoro.Una città dove un terzo dei residenti vive in palazzo con più di otto interni (nel mio condominio ce ne sono 154) e dove la metà di questi sono domiciliati (e quindi senza tessera smeraldo, non essendo soggetti a Tari), come potrà mai ottenere gli stessi risultati di un paese con villette unifamiliari?Sono 30mila abitanti in cerca di un posto dove lasciare i rifiuti, non ci hanno mai pensato i cervelloni che ci hanno portato a questo disastro?Cordiali saluti