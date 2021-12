'Espansione Polo Conad: l'inquinamento alla Sacca aumenterà del 2-3%'

'Nei documenti che il Comune di Modena ha reso pubblici e che riguardano il nuovo polo Conad, il Conad stesso (e il Comune, che ha manifestato l’intenzione di approvare) ha riconosciuto che l’inquinamento dovuto alle centinaia di Tir che entreranno all’interno dell’anello della tangenziale per accedere all’area dei magazzini e che percorreranno anche strade che si trovano nel rione Sacca (non è vero quello che afferma il Comune riguardo a questo tema) provocherà un aumento dell’inquinamento del 2-3%.Ho letto del rapporto sulla qualità dell’aria stilato dall’Università di Utrecht, dal Global Health Institute di Barcellona e dal Tropical and public health Institute svizzero, nel quale si evidenzia che proprio nella nostra città, Modena, 211 persone sarebbero morte a causa del mancato rispetto dei livelli di inquinamento indicati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.In sintesi, chi voterà per far sì che questo aumento dell’inquinamento si verifichi, condannerebbe queste persone. Il numero è ipotetico ma penso che probabilmente sarebbe superiore. E lo sarebbe almeno per il fatto che avrebbero potuto prendere provvedimenti per far diminuire anziché fare aumentare l’inquinamento nella nostra città!Mi domando allora: “E’ possibile che il peso di questi numeri, che corrispondono a persone, non abbia importanza per le coscienze di chi si prenderà la responsabilità di fare questa scelta?”