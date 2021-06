Ex primario Pronto Soccorso Modena: 'Ecco perché da medico non mi sono vaccinato'

Caro direttore,mi informo, leggo i decreti e la Gazzetta Ufficiale e non capisco quello che sta succedendo. Gli Ordini dei Medici scrivono a tutti gli iscritti informandoli che se l’Asl di competenza segnalerà all'Ordine la mancata vaccinazione il medico sarà sospeso e non potrà esercitare la professione.la legge in vigore permette di imporre ai sanitari un vaccino a condizione che non sia sperimentale e che assicuri al vaccinati di non infettare e di non essere infettati; gli attuali vaccini non soddisfano nessuna di queste tre condizioni, tanto è vero che l’obbligo vaccinale non esiste negli altri stati europei ed è specificamente vietato dal Consiglio Europeo.se le Asl vogliono sanzionare il proprio personale sanitario ne risponderanno ma non sta scritto da nessuna parte che l’Ordine su segnalazione dell’Asl possa o debba sospendere l’iscritto.pensionato faccio parte di un associazione che visita e cura gratuitamente a domicilio i malati di Covid (con le dovute protezioni).A settembre quando la sperimentazione darà dati più certi deciderò sul da farsi anche perché sino ad ora nessun collega vaccinatore ha risposto per scritto ai miei dubbi. Ora se un medico non visita pazienti Covid a domicilio è perfettamente in regola, se visita ma ha liberamente scelto di non vaccinarsi viene sospeso. A me sembra non solo ingiusto ma anche anticostituzionale.