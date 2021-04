‘Fiorano, file vergognose per i vaccini: anziani trattati senza rispetto’

Ho letto l'articolo pubblicato poche ore fa su 'LaPressa'. Devo purtroppo confermare quanto riportato dall'accompagnatore della persona anziana nell'articolo, il quale riferisce di quanto sia stata carente l'organizzazione di oggi, non avendo nemmeno garantito un accesso in sicurezza.Un mio familiare si è recato, accompagnato, presso la struttura di Fiorano Modenese nella quale, a seguito di richiesta di assistenza, in quanto disabile, ha ricevuto la seguente risposta: 'non siamo ancora attrezzati per l'accompagnamento con carrozzine...'Quando si prevede di riuscire ad organizzarsi, visto che a vaccinarsi ora è il turno delle persone più fragili ed anziane?La cosa che ferisce, se possibile ancora di più è vedere volontari apostrofare gli anziani con frasi del tipo: 'Ah siamo alla Movida a Milano' - oppure: 'là dentro ci sono infermieri con le braccia conserte visto il tempo che fate perdere non avendo compilato il modulo'.Tutto questo dopo che, se si è voluta dare un'organizzazione alla fila, lo si è fatto grazie all'intervento degli anziani stessi, che indirizzavano gli ultimi arrivati, evitando che una fila creatasi dal nulla, non si sa da dove, si sovrapponesse e bypassasse chi già era in fila.Naturalmente nello spazio immediatamente prossimo alla meta tutto funzionava alla perfezione...Sembra che in Emilia sia scoppiata una guerra tra generazioni, nella quale chi ha prodotto il miracolo Emiliano e Italiano (in generale le persone nate prima o durante la seconda guerra mondiale) siano viste come pesi, proprio da quelle classi di età che grazie a questi ultimi hanno più beneficiato di una crescita economica mai vista prima in Italia.Mi chiedo anche però se questa è la mentalità, che credibilità possano avere in queste operazioni 'volontari' simili, i quali certamente a titolo gratuito (ma giustamente con la vaccinazione già ricevuta) provvedono ad aiutarci...Certamente non sono stupito, comunque ben prima di oggi, del rapporto di Amnesty International Italia (Abbandonati) circa il rispetto dei diritti umani delle persone anziane nelle strutture di residenza sociosanitarie durante la pandemia.