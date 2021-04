Vaccinazioni Fiorano, Sassuolo, Maranello: fila senza fine di anziani

Code interminabili oggi, non solo a Vignola , ma anche al centro vaccinazioni presso la pista di Fiorano.La testimonianza di una delle tante persone in fila è disarmante.'Appuntamento per la vaccinazione di mia suocera, disabile in carrozzina, presso la pista di Fiorano. Questa è la notizia bella. Le notizie brutte sono che vi sono almeno 100 persone davanti, tempo previsto qualche ora, e che occorre stare in fila fuori, prima del tunnel, sotto la pioggia, al vento, al freddo in mezzo al fango e pozze d'acqua. E quelli più avanti dentro al tunnel, tutti ammassati, alla faccia del distanziamento. Chiedo per mia suocera una carrozzina e mi dicono che per ora non c'è: chiedo se quando ci sarà, dovrò farle fare la fila al freddo e pioggia e mi dicono di sì...'