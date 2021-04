Centro vaccinale Vignola, decine di persone in fila sotto la pioggia

Una centinaio di persone in fila, molte delle quali accalcate all'esterno con l'ombrello e sotto la pioggia. E' questa la situazione odierna al centro vaccinale di Vignola, presso la chiesa parrocchiale di Brodano in via Natale Bruni. Una situazione di calca che si era ripetuta anche nei giorni scorsi, come dimostra la foto sotto.