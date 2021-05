'Giusto vaccinare i bambini per evitare un altro anno di Dad'

Come rilevato dall’ultimo bollettino ISS dalla prima metà di aprile, si nota una risalita dei casi diCovid-19 nella fascia di età 3-5 e 6-10 anni dovuta probabilmente alle riaperture delle scuole.Acclarato che purtroppo i bambini non sono immuni dal Covid-19 e hanno un ruolo nella diffusionedella infezione, molte mamme si chiedono e mi chiedono se sia corretto o no vaccinare i loro figli ese ci sono i vaccini specifici per i bambini. Argomento del quale in questi giorni si discute moltosui vari organi di informazione.Dal punto di vista professionale per i Pediatri il termine bambini sottende un insieme di soggettidifferenziati in varie fasce di età. L’età pediatrica dal punto di vista assistenziale non è unica. Noipediatri di libera scelta assistiamo bambini fino ai 14 anni con proroga ai 16 in casi specifici, inaltri ambiti l’età pediatrica si protrae fino ai 18 anniIl Covid ci ha abituato a conoscenze in itinere che necessitano di una forma mentis adeguata peressere comprese e spesso, anche chi è del mestiere, fatica ad avere una visione corretta dello statodell’arte.Molto sinteticamente sono stati prodotti diversi tipi di vaccino: a Rna (Pfizer e Moderna), a vettorevirale (AstraZeneca, Johnson e Johnson, Sputnick...) e vaccini a virus inattivati (Sinovac eCovaxin)... Ma, allo stato, non sono stati prodotti vaccini specifici per l’età pediatrica.I vaccini che sono utilizzati per gli adulti sono gli stessi che si utilizzano nei bambini, con limiti dietà diversi per vaccino e per paese.In Italia (fonte ISTAT) sono stati vaccinati 11.861 (0,5%) soggetti di eta compresa tra i 16-19anni ed è stata somministrata la prima dose a 34.645 (1,5%) soggetti della stessa età.A dicembre Anthony Fauci parlava della necessità di vaccinare i bambini e negli Usa partivanonumerosi protocolli per l’utilizzo di vari vaccini per bambini fino ai sei mesi di età.In Inghilterra il vaccino Astra-Zeneca è stato utilizzato in diversi protocolli relativi a fasce di etàinferiori ai 16 anni. Anche in Italia era partita la sperimentazione per il J-J e per il vaccino tuttoitaliano, il Reithera ,nei più piccoli. Molti di questi studi sono stati interrotti e attualmentein Italia risultano approvati dall’AIFA i vaccini Pfizer e Moderna dai 16 anni in poi, Astrazenecae J -J dai 18 anni.Alcuni giorni fa in Canada è stata autorizzata la somministrazione del vaccino Pfizer nella fascia dietà 12-16 anni. Da indiscrezioni sembra che la FDA in America stia per autorizzare a giorni lostesso vaccino per la stessa fascia di età 12-16 e sembra sia in dirittura di arrivo la approvazione daparte dell’EMA in Europa per lo stesso nella medesima fascia di età.In questa corsa all’autorizzazione in fascia di età 12-16 anni, la stessa sembra in arrivo anche perModerna sia da parte della FDA che dell’EMA.Dopo i 12-16 anni il limite di età si tenderà ad abbassare, esistono già numerosi protocolli cheprevedono il reclutamento nelle varie fasi della sperimentazione (1,2,3) di bambini di età sempreminore fino ai sei mesi. Vaccineremo i soggetti sotto i 16 anni anche qui da noi?Da quanto riportato dagli organi di informazione il generale Figliuolo sembra intenzionato a farlo ead utilizzare le scuole come sede, analogamente a quanto succedeva in passato.Premesso che sono favorevole alla vaccinazione, come tutti quelli della mia età sono stata vaccinataa scuola, mi chiedo: i bambini e i genitori di oggi accetteranno una vaccinazione senza la presenzadi questi ultimi come succedeva ai miei tempi? Se non la accetteranno, come sarà possibile evitareil rischio di assembramenti di non vaccinati, come probabilmente sarà la maggior parte dei genitoria settembre?Sono tanti i problemi logistici da risolvere ma sono certa che ce la faremo perché se vogliamoevitare ai ragazzi un altro anno in Dad, questa è la strada giusta.