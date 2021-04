La lezione di Galli a Bonaccini ricorda il Grillo e Pinocchio

Caro signor Leonelli,La ringrazio per continuare a cercare di dare una visione reale e puntuale per quello che sta accadendo nel rapporto politica-Covid nella nostra provincia e regione ( qui l'articolo ).Ieri ho guardato il confronto tra Bonacini e Galli e mi ha ricordato il Grillo parlante e Pinocchio dove Bonaccini come Pinocchio immagina una realtà solo di suo comodo.Eravamo in rosso 2 settimane fa e il sindaco di Modena si batte per i 2 turni delle pizzerie alla sera, senza ricordare che il mese scorso Modena e Bologna aveva i numeri peggiori d'Italia.Sono un uomo di 50 anni con una bella famiglia e mi fa paura essere gestito da questi personaggi.Cordialmente ringrazio.Marco Visentin