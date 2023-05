Modena: altro che smart city, questa è una città discarica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quindi che si fa? Non era forse prevedibile? Davvero pensavano che questa fosse ancora la città degli anni '50 con una popolazione stabilmente residente? Poi ci sono gli incivili, ovviamente, quelli che, constatato che il loro sacchetto non entra nel minuscolo vano del cassonetto smarty (meglio ribattezzarlo cassonetto dumpy, a questo punto) lo lasciano semplicemente a terra. Ma anche questo era ampiamente prevedibile.Oltretutto, se un sacchetto standard contiene 30 litri non puoi, per ovvie ragioni, fare un vano da 30 litri ma devi lasciare un pò di spazio in più.Si chiama tolleranza dimensionale ed è un concetto ben noto a tutti gli ingegneri (almeno così credevo). Da 4 mesi chiamo Hera per pulire (che vengono, devo dire) ma so bene che il fenomeno non rientrerà per i motivi di cui sopra. Ecco perché ho scritto tre volte all'assessora Filippi che non mi ha mai risposto. Ed è strano perché mi riferiscono che in un'intervista avrebbe invitato i cittadini a segnalare. Noi cittadini originari del Sud, conosciamo bene gli effetti nefasti generati dal mix di incompetenza e distacco dalla realtà presente in molte di quelle amministrazioni. Triste constatare che Modena, anziché progredire, si sia incamminata sulla stessa strada.