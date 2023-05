Modena, campana vetro non svuotata da settimane: un bimbo si è ferito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













vorrei segnalare un increscioso se non vergognoso stato: ossia la mancanza di svuotamento della campana di vetro in via Ciro Bisi 64 a Modena. Questa è la situazione che persiste da oltre due settimane.Non ho neanche un indirizzo mail o telefono per fare questa segnalazione... Un bimbo all'uscita di scuola è caduto e si è tagliato!Chiedo per cortesia se potete aiutarmi. Pago regolarmente la Tari, come tutti gli altri modenesi. Non credo di meritare questo.Grazie