Le foto sono state scattate nella mattinata di oggi (domenica 10 settembre 2023): una vera e propria discarica di fronte a via Raffaello Sanzio, su via Ippolito Nievo. Non è certo bello fare una passeggiata in mezzo all'immondizia, tra carta, plastica e organico sparso in terra.Come al solito Hera e il comune di modena sono completamente sordi alle richieste dei cittadini. Occorre tornare a mettere i cassonetti originali, magari anche più grandi, e forse la popolazione tornerà civile.